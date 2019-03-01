Ömer Günel; “Halkla omuz omuza yürüyoruz”

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Günel'in ilk durağı Hacıfeyzullah Mahalllesi Tepe Sokak oldu. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ömer Günel, mahalle sakinlerinin ısrarlarına dayanamayarak davul zurna eşliğinde roman havası oynadı. Mahalle sakinlerinin gösterdiği sevgi karşısında, “Benim Kuşadası'ndaki ilk yerleştiğim mahalle Hacıfeyzullah'tır. Oğlum bu mahallede doğdu. Kuşadası genelinde yaşadığımız sorunları bu mahallede de yaşıyoruz. Bu alanda çözüm bekleyen konular sadece alt yapı konuları değil. Kuşadası artık küçük şirin bir sahil kasabası değil 120.000 nüfuslu bir turizm kenti. Buradaki mahalle kahvelerinde çay içmeye, fırınlardan sıcak simit ekmek almaya, esnafımızdan alışveriş yapmaya, eski evlerimizin önünde resim çektirmeye teşvik eden sokaklar oluşturacağız. Biz projelerimiz ile sadece sorunları çözen projeler değil katma değer sağlayacak çözümler getiriyoruz” dedi.

CHP Adayı Ömer Günel'in ikinci durağı Cumhuriyet mahallesi esnafı oldu. Esnaf ile tek tek görüşen Günel, “Esnafımızın en büyük derdi vatandaşımızın yaşadığı ekonomik darboğazdır. Vatandaşın cebinde para yoksa bu çark dönmez. Kuru soğana muhtaç eden bu iktidar elinin Kuşadası'na değmesini istemiyoruz. 7 Nisan'da mazbatamızı aldığımız gün bu şehir değişimi görecek ” dedi.