Ömer Günel koltuğunu devretti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim okulu 4A öğrencisi Nilgün Şerbetçi'ye devretti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Cumhuriyetimizi tüm unsurlarına çocuklarımızın geleceği için sahip çıkarak, koruyacağız. Bayramınızı kutluyorum. Bu koltuklar aslında bizim değil çocuklarımızın. Biz sadece onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için burada bulunuyoruz” diyerek makamını çocuk belediye başkanına devretti.

Makamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve saygılarını sunan Nilgün Şerbetçi'nin ilk talimatı daha yeşil bir Kuşadası için çalışmaların ve konu ile ilgili yarışmaların başlatılmasına yönelik oldu. Şerbetçi ayrıca; çevreye zarar verenlere daha caydırıcı cezalar verilmesini, sadece futbol değil diğer spor dalları içinde imkanlar yaratılmasını, bilim ve kültür merkezleri açılmasını ve tarihi bir bina olan kullarında bazı yenilemelerin yapılmasını istedi. Belediye başkanı Ömer Günel daha sonra tören alanındaki kutlamalara katıldı.