Ömer Günel, Kuşadası CHP'nin yeni yönetimiyle buluştu

CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün, yeni yönetimi tanıtmak için yaptığı organizasyona yaklaşık 2 bin üye katıldı.

Coşku içinde geçen organizasyonda açılış konuşmasını CHP Kuşadası İlçe Örgüt Başkanı Mehmet Gürbilek yaptı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın mesajını okuyarak başladığı konuşmasında Gürbilek Mart 2019 yerel seçimlerinin önemine değindi. Gürbilek, “Bu yerel seçimler çok önemli. İçinde bulunduğumuz döneme bakınca bir daha sandık görebilecekmiyiz bilmiyoruz. Bu seçimin anahtar noktası sizlersiniz. Hiçbir seçim çalışmadan kazanılamaz. Bu yoğun katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.” dedi. Gürbilek yoğun tezahürat ve alkışlar arasında sözü CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'e bıraktı.

Tanıtımda söz alan Ömer Günel, “Onurlu bir mücadeleye başlıyoruz. Onurlu bir hedefe doğru hep birlikte yürümek için start alıyoruz. Aramızda İyi partili yöneticilerimiz ve üyelerimizde var. İlçe örgütümüzdeki yeni yapılanma ile beraber 31 Mart'a hazırız. 31 Mart sadece bir yerel seçim değil. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Bu seçim Çağdaş kent, çağdaş ülke ve Cumhuriyet'e sahip çıkma mücadelesi. Bambaşka bir dönemden, süreçten geçiyoruz. O yüzden 31 Mart çok önemli. Rakibimiz aday olduğu partinin amblemini afişlere taşımayacak kadar bulunduğu durumdan rahatsızlık duyuyor. Peki biz ne yapıyoruz. İşte bizim afişimiz. Bayrağımız, parti amblemimiz, müttefikimiz İyi Parti'nin amblemi. Çünkü bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Durduğumuz yeri de biliyoruz, yürüdüğümüz yeri de. Kiminle yürüdüğümüzü de biliyoruz” dedi.

Yoğun alkışlar nedeni ile konuşmasına ara veren Günel, “Rakibimiz göreve geldi ve 111 CHP'li işçinin işine son verdi. İlk icraatları bunlar olan adayımız 10 yıllık başkanlığının 7 yılı ortada yoktu, 7 yıl. Şimdi neye adayısın sen” diyerek konuşmasını bitirdi.