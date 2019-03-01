Ömer Günel, Kuşadası Galatasaraylılar Derneğini ziyaret etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel STK ziyaretleri kapsamında Kuşadası Galatasaraylılar Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Barış Şalbaş ve dernek üyeleri CHP Adayı Ömer Günel'e çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Barış Şalbaş, “Kuşadası'nın en çalışkan STK'sı olduğumuz konusunda iddialıyız. Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. Yaptığımız başarılı organizasyonlar ile adını Türkiye'nin en başarılı taraftar dernekleri listesinde ilk sıralara taşıdı. Daha önce Galatasaray Başkanlığı yapmış Adnan Polat ve Ünal Aysal' ı Kuşadalılar ile buluşturduk. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi ile başlayan Ustalara Saygı Balolarımızda Bülent Korkmaz'ı ve Hayrettin Demirtaş'ı Kuşadası'nda misafir ettik. Geleneksel hale gelen halı saha turnuvamızla, tavla turnuvamızla, kahvaltılarımızla Kuşadamızın sosyal hayatını renklendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Dernek faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Ömer Günel ise, “Mazbatayı alır almaz hemen ihtimaller dahilindeki taşınmazlara bakacağız. Spor tesislerinin arttırılması konusunda çalışmalarımız olacak. Hatta geniş alanlara bakalım ki bu tip talepleri yan yana konumlandırabilelim. 5 yılda Kuşadası'nda çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Özellikle genç sporcularımıza faaliyet alanı sağlama konusunda yoğun çalışmalarımız olacak. Belki sorunlarımızın hepsini 5 yılda bitiremeyeceğiz ama Kuşadası için çok şey yapacağız” diye konuştu.