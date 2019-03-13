Ömer Günel, “Kuşadası uluslararası festivaller şehri olacak”

AYDIN (İHA) – CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, “Festivaller ile Kuşadası'nda turizmden elde edilen gelirlerini 12 aya yayılması ve sosyal hayatının gelişimi hedefliyoruz" dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası'nın geçmiş yıllarda festivalleri ile tanınan bir kent olduğunu hatırlatarak, “Altın Güvercin Şarkı Yarışması ile birçok efsane yorumcu, besteci, şarkı sözü yazarı sanat camiasına ilk adımını atmış, gençlik festivalimiz ile yıllardır yüzbinlerce genç Kuşadası'nda buluşmuştur. Festival havasında geçen turizm haftası etkinlikleri ile Kuşadası turizm sezonunu başlatan nokta olmuştur. Bizim dönemimizde tekrar organizasyonlar düzenlenecek” dedi.

CHP adayı Ömer Günel, “Festivaller ile Kuşadası'nda turizmden elde edilen gelirlerini 12 aya yayılması ve sosyal hayatının gelişimi hedeflenmektedir. İstihdam, imaj ve reklam davranışı üzerinde olumlu etkilerinin sağlanması amacı ile festivaller etkin şekilde kullanılacaktır. Ulusal ve uluslararası imaj ve bilinilirliğinin artırılması için Altın Güvercin markası; Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Etkinlikleri adı ile bir çatı altında marka haline getirilecektir. Bu etkinlik çatısı altında müzik, yarışması, kısa film günleri, tiyatro günleri, zeytin festivali, kardeş kentler festivali, sokak müzisyenleri festivali, fotoğraf günleri, gençlik festivali, ege mutfağı festivalleri ile tüm yıl sürecek ve yılsonunda Kuşadası Altın Güvercin Sanat Ödülleri ile taçlandırılacaktır. Tüm yıl sürecek benzer etkinlikler ile Kuşadası'na önemli ekonomik ve kültürel katkılar sağlanacaktır” dedi.