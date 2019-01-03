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Ömer Günel, mahalle ziyaretlerine İkioklu'dan başladı

CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Avukat Ömer Günel, seçim çalışmalarına Kuşadası’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Camiatik Mahallesi’ndeki İkioklu bölgesinden başladı.

CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Avukat Ömer Günel, seçim çalışmalarına Kuşadası'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Camiatik Mahallesi'ndeki İkioklu bölgesinden başladı.


Çalışma arkadaşlarıyla birlikte İkioklu bölgesini ziyaret eden esnafı tek tek ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle tek tek görüştü ve sorunlarını dinledi. Mahalle ziyaretlerine İkioklu'dan başlamanın ayrı bir önem taşıdığını kaydeden CHP adayı Ömer Günel, “ İkioklu bölgesi bize Kuşadası'nın gerçek ruhunu anlatan en önemli yerleşim bölgesidir. Bu nedenle 31 Mart akşamı sonuçlanacak seçim çalışmalarımıza Kuşadası için büyük önem taşıyan İkioklu'dan başladık. Hem çalışmalarımız boyunca hem de seçimi kazandıktan sonra İkioklu ruhunu hep yaşatacağız ve var edeceğiz “ dedi.

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