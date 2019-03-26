Ömer Günel, mali müşavirler ile bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında TÜRMOB Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kuşadası Temsilciliği'nde, Kuşadalı mali müşavirler ile bir araya geldi.

Kuşadalı Mali Müşavirler ile buluşan CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, buluşmada yaptığı konuşmada, “Benim siyasetteki varlık sebebim Kuşadası'ndaki hemşehrilerimin yüzündeki gülümsemeyi geri kazanmak. 20-25 yıldır biriken sorunlarımız var. Kuşadası'nda insanların sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamalarının çevre koşullarına bağlı olduğuna inanan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun için balıkçı barınağından marinaya kadar olan alanda görsel açıdan nitelikli, işlevsel ve estetik kaygılarla çözümlenmiş bir çevre düzenlemesi ve denize girilebilir plajlar yapacağız.”dedi.

Kent içi trafik sorununu da çözeceklerini belirten Günel, “Özellikle yaz aylarında büyük bir sorun haline gelen kent içi trafik sorununu Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerde uygulanacak çözüm önerileri geliştiriyoruz. Otopark sorununu inşa edeceğimiz yeraltı otoparkları ile çözümlemeyi hedefliyoruz. Kentimize giriş-çıkış ve karayolu bağlantılarında yeni düzenlemeler yapacağız. Davutlar Kavşağı ile Turgut Özal Bulvarı arasına 10 km uzunluğunda yeni bir çevre yolu açarak Kuşadası'nın merkezindeki trafik yoğunluğuna alternatif bir çözüm getireceğiz. Mevcut yolların altyapı standartlarını iyileştirerek daha verimli halde kullanımını sağlayacağız. Kent içi trafik akış hızını ve güvenliğini arttıracak akıllı sinyalizasyon uygulamalarını devreye sokacağız. Kent içi trafiğe ait dolaşım planlarını hazırlayarak ana arter ve bağlantı yollarını içeren bir dolaşım planı esas alınarak tek yön-çift yön uygulamalarını hayata geçireceğiz. Yayaların güvenli bir şekilde hareket etmesi için yaya kaldırımlarındaki gerekli düzenlenmeleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.