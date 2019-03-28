Ömer Günel mitinglerine Davutlar'da devam etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamındaki altıncı mitingini Davutlar Mahallesi'nde yaptı. Miting alanını dolduran mahalle sakinleri gösterdikleri destekle seçim öncesinde Ömer Günel'e başkanlık mazbatasını verdi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, yoğun bir ilgi ile çıktığı mitinge “Sevgili Davutlar Mahallesi sakinleri, mitinglerimizi aralıksız takip eden sevgili hemşehrilerim sizleri sevgi ile kucaklıyorum. Davutlar büyükşehir yasası gelene kadar bir belediye idi. Bugün mahalle statüsünde kaldınız. Ancak size söz veriyorum mazbatayı aldığım gün mevcut belediye hizmet binanızı tekrar hizmete açacağım. Belediye işlemleriniz ile ilgili olarak Kuşadası'na gelmek zorunda kalmayacaksınız.

31 Mart tarihinde yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimlerde sadece şehrinizi yönetecek bir belediye başkanını seçmeyeceksiniz kentinizin geleceğini hazırlayacak ekibi seçeceksiniz. Davutlar'ın problemlerini biliyorum çözümlerini de biliyorum. Mitingler öncesinde de sık sık ziyaretinize geldim. Ben bu mitinglerimizde sizlere projelerimizi anlatmak istiyorum. Ama karşı rakibim Fuat Akdoğan sürekli olarak seviyeyi aşağı çekmek istiyor. Sürekli bir iftira kampanyası peşinde koşturuyor. Biz ise haftalardır seçim çalışmaları yürütüyoruz. Ben gittiğim her yerde projelerimi ekibimi anlatıyorum. Oysa benim rakip işi gücü bırakmış yalan, iftira, çamur siyaseti yapıyor. Biz çamur siyasetine girmeyiz diyoruz. Ben kavgayı bilirim, mücadeleyi de bilirim ama her zaman barışı ve uzlaşmayı tercih etmişimdir. Şimdi Sayın Akdoğan'a sesleniyorum bak ben belgeleri ile senin dosyalarını ortaya koyuyorum. Onun üslubuyla değil kendi tarzımla çünkü ben avukatım ve belgesiz konuşmam.

30 yıldır hizmet almayan bir Kuşadası var. Biz Kuşadası'na hizmet için bu göreve talibiz. Bizim yalanla, dolanla, iftira ile işimiz yok. Biz yalanın ustası değiliz, iftiranın ustası değiliz, biz çamur atmanın da ustası değiliz. Biz hizmetin ustasıyız. Arkadaşın saymakla bitmez davaları var. Belediye başkanlığının üstünden 10 yıl geçti hala dava açılıyor. Ben avukatım senin kadar hakim, savcı tanımıyorum kardeşim. Alın size yeni bir belge. Belediyeyi tam 2.788.700 TL zarara uğratmış. Hakkında açılmış dava halen devam ediyor. Gelsin bu belgeye cevap versin. Uğratmadım desin” diye konuştu.

Belge paylaşmaya devam eden Günel, “Hakkında sadece 15 tane görevi kötüye kullanma davası var. Siz şimdi bu arkadaşa 5 yıllığına belediye başkanlığını verecek misiniz?” dedikten sonra proje videolarını paylaşmaya başladı. Proje tanıtımının ardından Günel projelerini beraber gerçekleştireceği ekibi olan belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.