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Ömer Günel, muhtarlarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda Başkan Ömer Günel, sorunların çözümü için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını kaydetti.


Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Ömer Günel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol katıldı. Mahallelerdeki yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarının ele alındığı toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları ve önerilerini Başkan Ömer Günel'e aktardı.



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, görevde bulundukları 25 günlük süre zarfında mahallelerde yaşanan alt yapı ve üst yapı problemlerinin tespitine yoğunlaştıklarını belirterek “Kuşadası'nda çözümsüz sorun yok. Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallerde yaşanan sorunların tespiti ile ilgili çalışıyoruz. Muhtarlar mahalli idarelerin en temel faktörleridir. Sizlerden alacağımız destek ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğimiz koordineli çalışmalarla mahallelerimizde yaşanan tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Biz güçlü Kuşadası için var gücümüzle hiç durmadan çalışıyoruz” dedi.



Mahalle muhtarlarıyla benzer toplantıları periyodik olarak her ay düzenlemek istediklerini belirten Başkan Ömer Günel “Mahallelerde yaşanan sorunların ilk tespitini sizler yapacaksınız. İşin çözümüne ilişkin çalışma ne ise bizler tüm imkanlarımızı sağlamaya hazırız. Benim makamım mahalleler, sokaklar olacak. Sorunu bizzat ben görüp, çözüm yolunda değerlendirmeyi ilk olarak ben yapacağım” dedi.

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