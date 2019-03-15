Ömer Günel; “Örnek bir kent konseyimiz olacak”

Dernek Başkanı Adem Testici ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Günel dernek üyelerinin isteklerini dinleyerek bu istekleri karşılayan projelerini anlattı.

Günel, “Her ziyarette bulunduğum yerde söylüyorum, makam odam mobil bir araç olacak, hep aranızda ve ulaşılabilir olacağım. Ama yine de kentin tüm sorunlarını bilmemiz mümkün değil. Kentin tüm sorunlarını bilmeden vatandaşa hizmet götürmek de mümkün değil. Kuşadası'nın tüm ihtiyaç ve sorunlarını hızlı ve doğru analiz edip çözümleyebilmek için mahalle meclisleri kuracak, kent konseyini aktif hale getireceğiz.

Yönetimden yönetişime geçen bir yolculuk yapacağız; katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayanan bir yönetim hedefliyoruz. Kentimizde pek çok hizmeti gönüllü katılımcılardan yardım alarak gerçekleştireceğiz. Belediyemizin sivil toplumla etkileşimi, demokratik katılımı arttıracak ve demokratik yönetimi gerçekleştirecek.

Yerel demokrasinin oluşumunda en önemli unsur demokrasinin temel taşını oluşturan katılımdır. Her yurttaşın yaşadığı kent için bir sözü vardır. “Kentin İçin Gönüllü Ol” söylemi ile mahalle meclislerini kuracağız ve kent konseyini aktif hale getireceğiz. Kente katkısı ve faaliyetleri ile örnek bir kent konseyimiz olacak” dedi.