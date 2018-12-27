Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu ile birlikte Kuşadası'nda seçim startını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katıldığı aday tanıtım töreniyle seçim startını verdi.

Toplantıda konuşan Ömer Günel, Kuşadası'nın biriken tüm sorunlarını Özlem Çerçioğlu ile birlikte uyum içerisinde çözeceklerini söyledi. Evde bakım hizmetlerinin Aydın Valiliği tarafından yasaklanmasını eleştiren Özlem Çerçioğlu ise Ömer Günel'e tam destek vereceklerini belirterek, Kuşadası'na bugüne dek 233 milyon liralık yatırım yaptıklarını, önümüzdeki beş yılda bu rakamın beş katı yatırım yapacaklarını ifade etti.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'ın çeşitli ilçelerinin adayları, partililer ve vatandaşların katıldığı toplantıda kalabalık Belediye Düğün Salonuna sığmadı. İki bine yakın partili ve vatandaşın katıldığı toplantı 1 saat sürdü. Toplantının açılış konuşmasını CHP Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Levent Demir yaparken, daha sonra kürsüye CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır geldi. CHP İl Örgütü olarak büyükşehir belediyesinin yanı sıra 17 ilçeyi de kazanmayı hedeflediklerini belirten Ali Çankır, bu doğrultuda 31 Mart akşamına kadar gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra konuşan CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ise “Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, Kuşadası'nın tüm sorunlarını bildiklerini ve tamamını Özlem Çerçioğlu ile birlikte uyum içerisinde çalışarak çözeceklerini ifade etti. Geçmişte partisinin adayını arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Günel, aynı duruşu muhataplarından beklediğini belirterek, “Geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Sorularını hızla çözdüğümüz kentimizin refah seviyesini uyum ve işbirliği içerisinde hızla yükselteceğiz. Sayın Özlem Çerçioğlu ile yaptığım birkaç toplantı heyecanımın daha da artmasına yol açtı. Önümüzdeki dönem, projelerin birer birer hayata geçtiği, Kuşadası'nın muhteşem hizmetlerle tanışacağı bir dönem olacak. İl olarak yeni belediye hizmet binamızı mevcut otogarın bulunduğu alana yapacağız. Otogarı Kuştur mevkiine taşıyacağız. Belediye binasından boşalacak alana Kuşadası'nın en büyük ihtiyacı olan kent meydanını kazandıracağız. Marina karşısındaki KEGEV tesisleri ile toprak sahaya Kuşadası açısından hayati önem taşıyan projeler yapacağız” dedi.

Kuşadası'nda 40 yıldır yapılmayan hizmetlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek konuşmasına başlayan Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel ile birlikte bunun beş katı yatırımı Kuşadası'na yapacaklarını söyledi. Kuşadası'ndan yüzde 70 oy istediğini vurgulayan Çerçioğlu, Aydın Valiliği tarafından yasaklanan evde bakım hizmetleri konusuna da değindi. Çerçioğlu; “Kendileri hastalandığında hastane katlarını kapatırlar, ama köyde sırtında çıban çıkan Ayşe teyzeme bir bakımı çok görürler. Mayıs ayında müracaatımızı yaptık, tüm belgelerimiz tamam. Ama izin vermediler. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini engellemek için bu kadar ucuz oyunlara gerek yoktu. Aydın halkı bunun cevabının sandıkta verir” ifadelerini kullandı.

Ömer Günel'in arkasında olacağını ve her türlü desteği vereceğini kaydeden Çerçioğlu, Kuşadası'nda turizmin çıtasını yükseltmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.