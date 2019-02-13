Ömer Günel sahil sitesi sakinleriyle buluştu

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve ilçe örgüt üyelerinin de katıldığı ziyarette Ömer Günel projelerini anlattı. Günel, “Ben diğer siyasetçilerden farklı bir yol izliyorum. Tutamayacağım sözleri vermiyorum. Bol bol vaatte bulunup yarın sizinle yüz yüze geldiğimizde yüzüm kızarsın istemiyorum. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir bütçe ile alt yapı çalışmaları yapılsa da üst yapıda yapılanlar hissedilmedi. Sahil sitelerinde ki sorunlarınızı biliyorum Merkeze uzak konumda sahil sitelerimizin beklentilerinin yeterince karşılanmadığının da farkındayım” dedi.

Karaova ve Kadıkalesi sakinlerinin sorularını teker teker yanıtlayan Günel, “Kuşadası'nda 450'e yakın site var. Hepsini 5 yılda çözemeyebilirim ama yazlık sitelere yönelik çok ciddi yatırım planlarımız var. Belediyeciliğe bakışım hiçbir zaman partizanca olmadı. Her yere dengeli ve adil hizmet getireceğiz. Turizme ilk başlayan kent olarak Kuşadası bugün Bodrum, Marmaris, Çeşme'nin önünde olmalıyken en sonda. Az konuşacağım, az vaatte bulunacağım.” dedi.

Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Günel, bunları kayıt altına alabilir miyiz diye soran bir vatandaşa “Zaten her şey kayıt altında. Herkes kaydediyor canlı yayınlıyor şu an, ben de bunun için çok dikkatli konuşuyorum. Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermiyorum.” diyerek sözlerine son verdi.