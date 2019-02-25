Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden belediye başkanı başarılı olamaz”

Site sakinlerinin sorunlarını dinleyen CHP Adayı Ömer Günel, “Rakibim Fuat Akdoğan belediye başkanlığı yaptığı 10 yıl boyunca halkın içine hiç çıkmadı. Ben 10 yıldır adaylık yarışı içindeyim ve sürekli sizlerleyim” dedi.

Ömer Günel, yaptığı açıklamada; “Bu mahalle 30 yıl önce sadece yazlıkçıların oturduğu bir semt iken bugün en Kuşadası'nın ana yaşam mahallerinden biri haline gelmiştir. Ancak geçen 30 yıl içinde ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri alamamıştır. İşte ben bunun için bu göreve talip oldum. Sorunlarınızı ve çözümlerini biliyorum. Zorlu bir görevi üstlendiğimizin farkındayız. Ama bizim en büyük avantajımız iyi bir ekibimiz, kadromuz ve en önemlisi bilgi birikimimiz var. Büyükşehir belediyesi ile büyük bir uyum içindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yatırımlarımızdaki hıza herkes şahit olacak. Biz, seçildikten sonra memleketten giden, evinden çıkmayan, evinde atari oynayan bir belediye başkanı olmayacağız. Artık muhatabınız olacak” dedi.

Cumhur İttifakı adayı Fuat Akdoğan'ı eleştiren Günel, “İnsanları soğan kuyruğuna sokan, fazla patlıcan yiyorsunuz diyerek pahalılıkta vatandaşı suçlayan mevcut iktidarın ve Kuşadası'ndaki uzantıları nasıl bu kente devlet elini değdirecek. Bunlar daha çevre yollarını tamamlayamadılar. Kaldırımları, refüjleri düzenleyemediler. Şehri nasıl yönetecekler. 5 yıldır denizimize pislik akmasına sebep olan Fuat Akdoğan'dır. 10 yıl iktidarın belediye başkanlığını yaptı. O dönem Kuşadası'nı şaha kaldıramayan Fuat Akdoğan şimdi nasıl şaha kaldıracakmış merak ediyorum. Siz buna inanıyor musunuz? Başlatıp yarım bıraktığı projeleri biz tamamlıyoruz. Kuşadası'nda geçmiş dönemde şehrin sorunları büyükşehir - küçükşehir arasında sıkışmış kalmış. Bizim dönemimizde bunun yaşamayacaksınız. Siz sorunlarınızı bize ileteceksiniz. Dün akşam Özlem Başkanımız aynen şunu söyledi; ‘'Bu kent sizin yönetiminizde, siz söyleyeceksiniz biz yapacağız''. Böyle bir uyum yakalamış iken hizmet üretmemek bu kente yapılan hainlik olur. Biz inşallah 1 Nisan'da yetkiyi sizden alacağız. 7 Nisan'da mazbatamızı alıp 3 gün tebrikleri kabul ettikten sonra 10 Nisan'da icraata başlayacağız” dedi.