Ömer Günel; “Sorunlarınızı dinlemeye değil çözümleri anlatmaya geldim”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Türkmen Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Katılımın yoğun olduğu görüşmede Günel, “Millet ittifakının adayı olarak karşınızdayım. Sorunlarınızı dinlemeye gelmedim çünkü hepsini biliyorum. Bugün ilk defa gelmiyorum buraya. Çözülemez denen sorunların nasıl çözüldüğünü göstermek için belediye başkan adayı oldum. Bugün buraya çözümleri anlatmaya geldim” diyerek sözlerine başladı.

Ömer Günel, “Artık bir şeylerin değişmesini istiyorsanız işi ehline verin. Güçlü bir siyasi iradem var. Mevzuatı biliyorum. Ayakları yere basmayan söylemlerim yok. Kalıcı ve rasyonel çözümler üretiyorum.” dedikten sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Doğalgaz yatırımının hızlanmasını isteyen bir vatandaşa; ‘'Çalışmaları yapan firma ile görüştüm. Aboneliklerin az olması nedeni ile zarara uğradıklarını bu nedenle bir yavaşlama olduğunu iletti. Biz belediye olarak abonelikleri teşvik ederek hızlanmasını sağlayacağız. ‘' dedi.

Vatandaşların her toplantıda söylediği; “Başkanım size ulaşabilecek miyiz? Sorunlarımızı dinleyen ve çözüm üreten bir muhatap bulabilecek miyiz?” sorularına cevap veren Ömer Günel, “2020 kışına böyle girmeyeceksiniz. Her zaman ulaşılabilir aynı bugünkü gibi hep aranızda olacağım ama vatandaş belediye başkanını niye arar? Beni aramanıza gerek kalmayacak. Güvercin Masa'yı 2019 da tam olarak aktif hale getireceğiz. Bir sorununuz olduğunda oraya bildireceksiniz. Sorunlarınız ilgili makamlara iletilecek ve çözülecek. Çözümün ilerleyişi ile ilgili de sizlere geri dönülüp bilgi verilecek. Ben sorunları biriktirmeyi sevmem. Bir sorun varsa hemen çözülüp gündemden kaldırmayı severim.” diyerek sözlerini bitirdi.