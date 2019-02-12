Ömer Günel; “Uydukent'i ben bitireceğim”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Uydukent'te kooperatif yönetimi, temsilciler ve Uydukent sakinleri ile buluşup mevcut sorunlarını dinledi.

Soruları tek tek yanıtlayan Günel, “Uydukent için büyükşehir belediyesine ödenmesi gereken 1 milyon 800 bin TL'lik harcın 800 bin TL'si ödenmiş. Geri kalan rakamda yakın zamanda ödenecek. Ancak normal şartlarda Kuşadası Belediyesi'ne ödenmesi gereken ikinci bir harç daha var. Bunun tek harca indirilmesi için gereken çalışmaları yapacağım” dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, “Harç problemi ile birlikte diğer problemlerinize de eğileceğiz. Minibüs güzergâhlarını yeniden düzenleyerek istemiş olduğunuz duraklar yapılacak. Uydukent'in girişinde ve içinde yer alan bozuk yolların düzenlemesi yapılacak. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve mutlu büyüyebilmeleri için, içinde parkları da barındıran bir peyzaj çalışmasına başlayacağız. Uydukent tam aktif olduğunda içinde 2 bin 500 hane olacak. Bunun için pazar yeri, sağlık ocağı ve cami ihtiyacınızdan bahsettiniz. Sağlık ocağı ve pazar yeri için üstümüze düşen ne varsa yerine getireceğiz. Cami inşası için dernek kurulmasına destek vereceğim. Başkanlık mazbatasını aldığım günden itibaren hızlı bir şekilde sorunların çözümü için çalışmalarımız başlayacak.” diyerek sözlerini bitirdi.