İhlas Haber Ajansı

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On altı yıl hapis cezası ile aranıyordu, Germencik'te yakalandı

Çeşitli suçlardan 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Germencik'te “ Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (3), Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Karşılıksız Yararlanma ”olmak üzere (5) suçtan aranan ve hakkında toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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