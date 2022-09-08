On binlerce Aydınlı, kurtuluş coşkunu Haluk Levent konseri ile yaşadı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurtuluş etkinlikleri ile coşku içinde geçti. Etkinliklerin son gününde de Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce Aydınlı, kurtuluş coşkusunu Haluk Levent konseriyle yaşadı.

Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce Aydınlı, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 100. yıl coşkusunu tüm Aydın'a hissettirdi. Aydınlılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Haluk Levent, vatandaşların coşkusuna ortak olarak unutulmaz bir konser performansına imza attı.

Başkan Çerçioğlu'dan zeybek gösterisi

Haluk Levent bu toprakların türküsünü söylemenin içine işlediğini ifade ederek sahneye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu davet etti. Haluk Levent ile birlikte zeybek oynayan Başkan Çerçioğlu'na Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce Aydınlının alkışları eşlik etti.

“Koca yürekli efelere selam olsun”

Konserde bir konuşma yaparak Aydınlılara seslenen Başkan Çerçioğlu, “Bağımsızlığımızın 100. yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve o koca yürekli efelerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndan koca yürekli efelere selam olsun” dedi.