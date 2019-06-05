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Ön kaputa saklanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde, aracın ön kısmına saklanan yavru kedi, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda saklandığı yerden çıkartıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, aracın ön kısmına saklanan yavru kedi, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda saklandığı yerden çıkartıldı.


Didim'de bayram tatiline gelen bir vatandaşın aracının ön kısmına giren kedi başarılı bir operasyona kurtarıldı. İlçeye tatile gelen vatandaş ailesiyle birlikte deniz kenarına gitmek istediği esnada araçtan çıkan sese duyarsız kalmadı.


Aracın ön kaputunda kedi olduğunu fark eden vatandaş olayı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada ön kaputa saklanan yavru kediyi başarılı bir operasyonla saklandığı yerden çıkardı. Yavru kedi araçtan kurtarılarak tekrar sokağa salındı. Araç sahibi ise kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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