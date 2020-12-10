İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce bıçakladı, sonra polise teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.



Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle C.Ö. (29) ve A.S. (35) arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, kavgada C.Ö. cebinden çıkarttığı bıçakla A.S.'yi vücudunun karın ve bacak bölgesi olmak üzere 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.S.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli C.Ö. ise Adnan Menderes Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.