Önce dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çektiler ardından motoru çaldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketin bahçesindeki dolaptan aldıkları yiyeceklerle kendilerine ziyafet çektikten sonra yol kenarındaki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, pişkin hırsızların o anları güvenlik kameralarına takıldı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.S ve K.O. isimli şahıslar, 507'nci sokakta bulunan bir marketin yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle bahçedeki masaya oturarak önce kendilerine ziyafet çekti. Ardından yol kenarında park halinde olan N.D'ye ait 09 BB 626 plakalı motoru çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızlık şüphelilerinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, motorun Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Sokak'taki bir apartmanın önünde olduğunu belirledi. Şüphelilerin de aynı apartmandaki bir evde olduğunu tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla B.S'yi yakalayarak gözaltına alırken, K.O ise kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan B.S'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.