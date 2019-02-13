Önce güvenlik kamerası yok oldu, ardından hayvanlar

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde her geçen gün artarak devam eden hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda hayvanları çalınan ve aylardır hayvanlarının bulunması için mücadele eden 42 yaşındaki Yalçın Beşparmak, hayvanların yerini söyleyeni ve bulunmasına yardımcı olanı ödül vereceğini söyledi.

“Güvenlik kameraları söküldü, hırsızlık arttı”

İlçe'nin değişik mahallelerinde giriş ve çıkışlara 5-6 yıl önce kamera sistemi kurulduğunu ancak kameraların işlevsiz hale gelmesinin ardından hırsızlık olaylarının arttığını belirten Yalçın Beşparmak, “Her köyde güvenlik kamerası var. Neden aktif değil merak ediyoruz. Karpuzlu en güvenli ilçelerden biriydi. Nedense son zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları insanların uykularını kaçırmaya başladı. Sanki bir hırsızlık şebekesi var. 2 tane büyükbaş hayvanım çalındı. Yaklaşık 2 aydır arıyoruz. Bir türlü bulamadık. Hayvanlarımı bulan ya da yerini bildirene ödül vereceğim” dedi.

Olayın 24 Aralık gecesi meydana geldiğini ve o gecenin sabahından bu yana çalınan hayvanlarını aradığını belirten ilçeye bağlı Yahşiler Mahallesi sakinlerinden Yalçın Beşparmak, hayvanlarının çalınmadan önce çekilmiş fotoğrafı ile insanlardan yardım istiyor. Kırsal kesimde yaşayan bir insanın tek varlığının hayvanları olduğunu belirten Yalçın Beşparmak, “İnsanların tek umutları ve geçim kaynağı hayvanları. Büyük ümitlerle bakıp büyütmeye çalıştığımız hayvanlarımız çalınıyor. Eskiden köylerin güvenlik kameraları olurdu. Hırsızlık olayının ardından köyümüzün güzergahı olan Tekeler Mahallesi girişindeki güvenlik kamerasına baktırmak istedik. Baktık kamera yerinde yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hayvanlarımı buluna ya da yerini bildirene ödül vereceğim” diyerek ilçede en büyük sıkıntının hırsızlık olayları olduğunu belirtti.