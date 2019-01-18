Önce işleri turşu yapmaktı, şimdi eylem yapmak oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştıkları iş yerinden sendikal faaliyetleri dolayısıyla tazminatları ödenerek çıkarılan işçiler pikniğe gider gibi eyleme gidiyorlar. Çalıştıkları iş yerinden hiçbir alacaklarının kalmadığını ancak buna rağmen eylemlerine devam ettirdiklerini belirten özel bir firmanın eski çalışanları, eylemlerini nöbetleşe gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Aydın'ın Söke ilçesi eski Didim yolu üzerinde bulunan bir turşu fabrikasında çalışan yaklaşık 80 kişi sendikal örgütlenmeye gidince iş yeri tarafından tüm hakları ödenip işten çıkarıldı. Faaliyetlerine yeni çalışanlarla devam eden fabrikanın önünde eyleme başlayan eski çalışanlar, işe dönüş davası açıp ilginç bir eyleme başladı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemlerine devam eden fabrikanın eski çalışanları eylemlerini keyfe dönüştürdüler.

“Nöbetçi çaycı ve ocakçı uygulaması”

İşlerine son verilmesine rağmen neşelerini kaybetmediklerini ve yağmur ve soğuk demeden her gün fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirten Mehmet Özen, “Sendikaya üye olduğumuz için işimize son verildi. İşveren tüm haklarımızı ödedi. Ancak fabrika faaliyetlerine devam ettiği için biz işe dönüş davası açtık. İşimiz olmayınca eylem yapmayı kendimize iş edindik. Her gün bir arkadaşımız sabah erkenden fabrikanın önüne gelip ocak yakıp çay demliyor. Daha sonra gelen arkadaşlarımız ise daha rahat bir ortamda eyleme devam ediyor” diyerek yaptıkları eylemi keyfe dönüştürdüklerini söyledi.

“İşimizi kaybettik ama neşemizi kaybetmedik”

Bekar ve okula giden çocukları olmayan işsizlerin eylemde daha fedakarca davrandığını belirten Elif Akcanerik ise “Erkekler eylem için daha erken geliyor. Toplandığımız alanda ocak yakıp su ısıtıyor. Bizler de bir süre sonra konvoy ve korna eşliğinde fabrikanın önüne gelip eyleme katılıyoruz. İşimizi kaybettik ama neşemizi kaybetmedik” diye konuştu.