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Önce refüje çarptı, sonra takla attı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan İncirliova istikametine hareket halinde olan A.A.C. (51) idaresindeki 09 KK 123 plakalı Renault otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra, takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan otomobil sürücüsü A.A.C ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri yolda önlem alırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek, LPG'li aracın herhangi bir tehlike oluşturmaması için çalışma yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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