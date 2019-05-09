‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' Etkinlikleri İle Trafik Kurallarını Öğrendiler

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Trafik Haftası nedeniyle ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganı ile etkinlikler düzenleniyor. Hafta boyunca okullarda anasınıfı öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler verilirken İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri uygulamalı etkinlikler ise göz doldurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla başlatılan ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın' projesi Nazilli'de uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gören proje uygulamasında jandarma ve polis ekipleri, emniyet kemeri ve yaya önceliğini işliyor.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bu günü takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası' olarak değerlendirilirken Nazilli'deki etkinlikler gerçekleştiriliyor. Nazilli'de de Kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının arttırılması, trafik kazalarının azaltılması ve trafik sorununa dikkat çekilmesi amacıyla ilk etkinlik Sümerpark Rekreasyon alanında bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde okul öncesi eğitim alan öğrencilere yönelik uygulamalı olarak trafik eğitimleri verildi. Aynı kapsamda ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda da karayolu trafik güvenliği konusunda öğrencilere yönelik eğitimler verildi. İlçe merkezinde ise trafik stantları kurularak trafik güvenliği ile ilgili mesajların yer aldığı promosyon ürünleri dağıtıldı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk'ün de katıldığı etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler trafik kurallarına uyulması yönünde yaptıkları konuşmalarda; “Artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavsak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buralardan gecen yayalara durarak geçiş hakkini vermelidirler. Öncelik hayatın, öncelik yayanın” diye konuştular.