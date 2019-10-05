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Öndeş:"Siyaset kavgayla değil icraatla yapılır"

CHP Aydın Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’e yapılan saldırının ardından siyasi ve sivil toplum örgütlerinden tepkiler sürüyor.

CHP Aydın Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yapılan saldırının ardından siyasi ve sivil toplum örgütlerinden tepkiler sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, siyasetin şiddetle değil icraatla yapılması gerektiğini belirtti.


CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in saldırıya uğramasının ardından basın açıklaması yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Şiddet hiç bir zaman hayatımızda yer etmeyen davranışlardan biri olmuştur. Gerek sosyal yaşantımızda gerekse siyasi yaşantılarda sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi, konuşularak, ortak paydayı bularak huzurlu hayatı önümüze getirecektir. Kavgalar sözün dışına çıkmamalı, fiziksel olarak hayata geçirilmemeli. Hele ki vatandaşımızın refahı için siyasi olan çalışmalar hiç bir zaman şiddetle yapılmamalıdır. İlçe Başkanımız Polat Bora Mersin'e yapılan bu saldırı siyasetin hiç bir yerinde olmamalıdır. Suçluların cezasız kalmayacağı, adaletimize olan güvenimize inancımızdandır. Bu tür davranışlar yakışığı olmayan kabullenilemeyecek hareketlerdir. Başkanımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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