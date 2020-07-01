Online Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

Efeler Belediyesi'nin, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için düzenlediği online resim yarışmasında sonuçlar açıklandı. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoriden oluşan yarışmada 13 öğrenci dereceye girdi.

Efeler Belediyesi'nin 8-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “Korona virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler” temalı online resim yarışması sona erdi. Efeler'de yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin resimyarismasi@efeler.bel.tr adresine gönderdikleri 234 eser arasından ön eleme yapan seçici kurul, kazananları belirlemek için Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruken Akar Vural, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın yer aldığı seçici kurul, 2 gün süren değerlendirmeden sonra dereceye giren isimleri açıkladı.

İlkokul kategorisinde Hanzade Aydaş 1'inci, Sena Kılıç 2'nci olurken 3'üncülüğü Deniz Ege Turgut ve Melih Güraydın paylaştı. Elvin Erdem, Zeynepnaz Karakaya ve Masal Karakaş ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Ortaokul kategorisinde ise Hilal Berra Yiğit 1'inci, Derinsu Çetin 2'nci, İrem Karabaş 3'üncü olurken Zeynep Sena Caner, Elif Tuba Korkmaz ve Hazal Berfin Polatır mansiyon ödülü alan isimler oldu.

“Umutları ve güzel hayalleri için teşekkür ederim”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, dereceye giren öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Efeler'de yaşayan çocuklarımız bildiğiniz gibi korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde çok sıkılmışlardı. Efeler Belediyesi olarak biz de çocuklarımızı bu zorlu süreçte yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek için internet üzerinden resim yarışması düzenledik. Çocuklarımız yarışmaya ilgi gösterdiler ve çok sayıda katılım oldu. Korona virüs sonrası için umutlarını ve güzel hayallerini çizdikleri resimler için hepsine çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin de başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin sona ermesinin ardından tüm eserlerin, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde sergileneceği bildirildi.