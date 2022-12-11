Önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, yan yattı

Aydın'ın Söke ilçesinde yağmurla beraber kayganlaşan yolda önünde seyreden otomobile çarpmamak için son anda direksiyon kıran hafif ticari araç devrilmekten kurtulamadı.

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası istikametinden Söke istikametine doğru seyir halinde olan 09 DF 649 plakalı hafif ticari araç sürücüsü M.A., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyit halinde olan bir başka otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak, yan yattı. O anlar bölgede bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansırken, araç sürücüsü M.A. yan yatan araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Kazayı gören benzinlik çalışanları, kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücüye yardıma koştu. Kaza anı saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.