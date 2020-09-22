İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önüne kattığı aracı metrelerce sürükledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen tır önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen tır önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.


Kaza dün öğlen saatlerinde Aydın-Nazilli karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Nazilli istikametine ilerleyen Erol İ. yönetimindeki 09 E 6545 plakalı otomobile sürücüsü öğrenilemeyen aynı yönde ilerleyen tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Erol İ. kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan tır sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçtı. Atça Polis Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tırın plakasını belirlerken, sürücünün tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.