Önüne kattığı aracı metrelerce sürükledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen tır önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Aydın-Nazilli karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Nazilli istikametine ilerleyen Erol İ. yönetimindeki 09 E 6545 plakalı otomobile sürücüsü öğrenilemeyen aynı yönde ilerleyen tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Erol İ. kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan tır sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçtı. Atça Polis Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tırın plakasını belirlerken, sürücünün tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.