Organ bağışı için pedal çevirdiler

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi de vurgulandı. Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan bisikletçiler, Efeler - Sultanhisar güzergahında gerçekleştirilen turun ardından Efeler'de şehir turu yaptı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gerçekleştirilen turun ardından tüm katılımcılara teşekkür ederken, konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Her yıl, tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan binlerce kişi nakil beklerken hayatını kaybetmekte veya cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Unutmamak gerekir ki biz veya bir yakınımız da aynı durumda olabiliriz. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan Organ Bağışı Haftası'nın en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi aynı zamanda organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın farkındalığının artırılacak olması da organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu bilinçle, her yıl ülkemizde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İlimizde bu etkinlikler Organ Bağışı Haftası ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürdürülmektedir. Bu kapsamda, bugün, organ bağışının önemine dikkat çekmek üzere gerçekleştirdiğimiz etkinliğe destek olmak üzere bisikletleri ile gelen Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.