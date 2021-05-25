Organik Tarım desteği için son başvuru tarihi 28 Mayıs

Aydın'da Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) 08/05/2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ değişikliği ile İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemesi "Belge Teslim Bitiş Tarihi" ve Tebliğ 24 üncü Maddesinin 1 inci fıkrasının (y) bendi kapsamındaki çiftçiler için Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)'a kayıt tarihi 28 Mayıs 2021 tarihi olarak belirlenmiştir. İlimizde iyi tarım uygulamaları yapan ancak önceki Tebliğ (2020/31)'de belirlenen (DİTAP)'a" Belge Teslim Bitiş Tarihi" ne göre süresi içerisinde başvuramayan ve Dijital Tarım Pazarı kayıt yapamayan çiftçilerin DİTAP'a kayıt yaptırmaları, Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları desteğinden faydalanabilmeleri amacıyla ÇKS'ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerine 28 Mayıs 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.