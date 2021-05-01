ÖRKOOP tam kapanmada da üretime devam ediyor

Aydın'da kurulu olan Türkiye'nin en büyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 17 günlük tam kapanmada da üretime devam ediyor.

Üye üreticisinden günlük 350 ton süt toplayan, bu sütün bir kısmını kendi tesislerinde işleyen ve büyük bölümünü de tedarikçilerine ulaştıran ÖRKOOP Y.K. Başkan Yardımcısı Mehmet Ayazalp, “Tam kapanmada da üretime devam ederek tüketicimizi ve üreticimizi mağdur etmeyeceğiz” dedi.

1979 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana ortak sayısı ile birlikte tesis yatırımları ve üretimi artan Türkiye'nin en büyük Tarımsal kalınma Kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) 17 günlük tama kapanmada da üretime devam ediyor. Ortaklarından günlük 350 ton süt alan ve bu sütün bir bölümünü kendi tesislerinde işleyen, büyük bölümünü de Türkiye genelindeki sayılı firmalara veren kooperatif, ayran başta olmak üzere süt ürünleri işleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÖRKOOP Y.K. Başkan Yardımcısı Mehmet Ayazalp; “Tam kapanmada da üretime devam ederek tüketicimizi ve üreticimizi mağdur etmeyeceğiz” dedi. Ayazalp konuşmasının devamında, “Ramazan ayı içerisinde 17 günlük kapanma sürecine girdik. Süt beklemediği için bir ÖRKOOP olarak 17 günlük zaman diliminde üreticilerimizden sütü alarak tedarikçilerimize ulaştırmak zorundayız. Günlük 350 ton süt alıyoruz ve bu süreçte üreticimizin yem ve diğer ihtiyaçlarını tedarik etmek zorundayız. Ayrıca marketlerimizde de vatandaşımıza süt ve süt ürünlerimizi sunmaktayız. Pandemi sürecini hep birlikte kurallara uyarak ve duyarlı davranarak aşacağız” dedi.