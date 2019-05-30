ÖRKOOP'un soğuk hava deposu 30 Haziran'da tamamlanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 1979 yılında 7 üretici tarafından kurulan ve Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) yeni yatırımı olan soğuk hava deposu haziran sonunda açılacak. Bölgenin en önemi tarımsal ürünlerinin en iyi şartlarda korunabilmesi için yaklaşık 4 milyona tamamlanacak olan bölgenin en büyük soğuk hava deposu bölge çiftçisine de destek olacak.

Süt sektöründe Aydın'ın Türkiye'ye açılan penceresi olarak bilinen ÖR-KOOP, köylünün ürettiği sütü hijyenik ve sağlıklı ortamlarda işleyerek pazara çıkarıyor. Nazilli ve çevresindeki 9 ilçede 206 mahalleden süt toplama faaliyeti gerçekleştiren ÖR-KOOP, 2 bin 680 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alıyor. 1979 yılından bu yana sürekli büyüyen ve gelişen kooperatif son olarak Kuyucak ilçesinde bulunan yem fabrikasının hemen yanındaki alanda son derece modern donanıma sahip güneş enerjisi panelleriyle elektriğini kendi üretecek olan bölgenin en büyük soğuk hava tesisi ve ürün satış reyonu inşaatında sona yaklaşılıyor.

Soğuk hava deposunun anahtar tesliminin 30 Haziran 2019 olduğunu ifade eden ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, yaptığı açıklamada, “Kurulduğu ilk günden bu yana tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretici ve çalışanlarıyla gönül birliğini güç birliğine dönüştürerek, el ele verip her türlü ekonomik şartlarda tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu birlik ve beraberlik sayesinde de günümüzde 2 bin 680 ortağı olan, Aydın'ın 9 ilçesinde 210'u aşkın noktasından günlük 300 ton süt toplayan ve 9 büyük süt firmasına pazarlayan büyük bir kooperatif haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda gerek süt ve süt ürünleri, gerekse hayvancılık alanında yatırımlar yapılmış, devletimizin sunduğu hibe destek projelerinden yararlanarak süt ürünleri çeşitliliği arttırılmış, kurulan yem fabrikası ile de üreticimize yem hizmeti de sunulmuş, böylelikle kooperatifimizin hep bir adım daha ileri gitmesi sağlanmıştır. Bu görev bilinci ve kararlılıkla kooperatif önümüzdeki günlerde yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecektir. Bulunduğumuz bölgede yazları çok sıcak geçmekte, çiftçimiz ürettiği meyve sebzeyi soğuk depolama gereği duymaktadır. Bu bağlamda kooperatifimiz Kuyucak Aydınoğlu Mahallesinde mevcut yem fabrikamızın ön cephesinde yer alan 6 bin metrekarelik arsasının bin 900 metrekare alanı üzerine biri şoklama, biri de -18 derece çift rejimli olmak üzere toplam 7 soğuk odadan oluşan bir soğuk hava deposu yaptıracaktır. Bu soğuk hava deposunun yapımı ile ilgili KKYDP Programına proje başvurusu yapılıp hibe alma hakkı kazanılmıştır. Proje kapsamında KKYDP den bir milyon TL hibe alımı gerçekleşecektir. Tesisimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 700 bin TL'dir. İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve anahtar teslimi 30 Haziran 2019 olacak. Başta taze incir, incir, nar gibi bölgesel ürünlerimizi en iyi şartlarda saklayacak olan tesisimizin tüm üreticilerimiz, bölgemiz çiftçilerine ve kooperatifimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kooperatifimiz, yatırımlarla her geçen gün büyümekte ve üyelerine desteğini artırmaktadır” dedi.