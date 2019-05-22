Orman ekipleri yangın sezonuna hazır

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Kuyucak İşletme Şefliği Depo ve Eğitim Alanında yapılan eğitim ve hazırlıkları Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci'de izledi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele 2019 yılı İşbaşı Eğitimlerini Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisleri İsmail Durak, Yalçın Bulut ve Muammer Özen, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürlüğü teknik personeli ile İşletme Müdürlüğümüzün orman yangınları ile mücadele eden tüm personel katıldı. İş güvenliği eğitimlerinde yangına müdahale yöntemleri, ekipman ve donanımın verimli kullanılması ve yaralanmalarda ilk müdahalelerin nasıl yapılacağı anlatıldı.

11 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 124 yangın işçisi, 16 arazöz, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracımız, 2 greyder, bir dozer, bir kepçe, bir treyler, 12 hizmet aracı ve bir helikopterimizle 2019 yılı yangın sezonuna hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Kuyucak İşletme Şefliği depo ve eğitim alanında kontrollerini de tamamladı. Ekipman ve donanımı kontrolden geçiren ekipler yaptıkları testlerin ardından olası bir yangında en az hasarla atlatabilecekleri, yangınsız bir sezon dileyerek görev başı yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci de, Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere görevlerinde başarılar dileyerek yangınsız ve kazasız bir sezon geçirmeyi diledi.