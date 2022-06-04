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Orman Yangınları Önleme Toplantısı, Aydın'da yapıldı

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Aydın’da Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında, ’Orman Yangınları Önleme Komisyonu Toplantısı’ yapıldı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Aydın'da Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında, 'Orman Yangınları Önleme Komisyonu Toplantısı' yapıldı.



Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak yapılan çalışmalar hakkında sunum yaparak bilgi verdi. Muğla ve Aydın illerini kapsayan bölgelerin orman yangınları açısından birinci derece hassas alanlara sahip olduğuna dikkat çekilen toplantıda, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınları da dikkate alınarak yangın sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Ayrıca toplantıda muhtemel yangın durumlarında ilgili kurumlarla birlikte koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve işbirliği de görüşüldü.

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