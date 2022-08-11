“Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı”

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) geçen yıl başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 87'sinin kasıt, ihmal, kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanan insan kaynaklı nedenlerle gerçekleştiğini belirterek ”Orman Yangınları Farkındalık” projesi başlattı.

TEMA Vakfı Aydın Şube Başkanı Mehmet Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde ‘Daha yanmadan' çağrısı ile orman yangınlarına karşı alınacak bireysel ve kurumsal önlemlerin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Orman yangınlarını önlemenin söndürmekten daha kolay olduğunu kaydeden Özdemir, “Ormanlar; iklimi düzenleme, su üretimi, sel, çığ ve taşkınları önleme, kuraklık etkilerini azaltma işlevleri ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle, iklim kriziyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında anahtar role sahip. 2021 yılı yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınlarında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketleri yaşandı. Verilere göre 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yandı. Biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla etkisi artan iklim krizi, içinde yer aldığımız ılıman kuşaktaki orman yangınlarında görülen yüzde 25 oranındaki artışın da nedeni olarak gösteriliyor” diyerek yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olunmasını istedi.