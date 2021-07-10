Ormancılar sadece alevlere değil yüreklere de su serpti

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da Ormancılar Kuyucak'ta meydana gelen orman yangınında sadece alevlere değil yüreklere de su serpti. Yangının arasında kalan çobanlar ve hayvanları, orman ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği başarılı müdahale ile kurtarıldı.

Kuyucak ilçesine bağlı Evlidağ civarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi yapısı oldukça engebeli olan dağdaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgede konuşlu çobanların olduğu yangında alevler kısa sürede çobanların çadırlarına ve hayvanların bulunduğu alana yaklaştı. Orman ekipleri helikopterle havadan su serperek yangının ortasında kalan 15-20 kadar büyükbaş hayvan ile 50-60 kadar küçükbaş hayvanı yanmaktan kurtardı.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınıp söndürülürken, çobanlar can ve mallarını kurtaran orman ekiplerine teşekkür ettiler.