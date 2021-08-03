Orman'daki cam şişeler tek tek toplanıyor

Muğla ve Antalya orman yangınlarıyla mücadele ederken, Aydın'daki ormanlık alanlardaki cam şişeler yangın tehlikesine karşın tek tek toplanıyor.

Yüksek hava sıcaklığıyla yangın çıkma ihtimali yüksek olan ve tehlike arz eden Aydın'ın ormanlık bölgelerinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Bazı bölgelerde drone ile kontroller yapılıyor, kimi bölgelerde ise güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

"Karacasu'da cam şişeler toplanıyor"

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ise ormanlık alanlara sorumsuz vatandaşlar tarafından atılan cam şişeler tek tek toplanıyor. Kahvederesi Ballıpınar yaylasında belediye temizlik görevlileri ormanlık alanda elerinde poşetlerle cam şişe ve parçalarını yerlerden tek tek topluyor. Belediye ekipleri yangın çıkarma tehlikesi bulunan cam ve atıkları dahil bu tür atıkların yerlere atılmaması, bu konuda hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. Belediyenin uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.