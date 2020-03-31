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Örnek Muhtar ihitiyaç sahipleri için maaşını bağışladı

Nazilli’nin Bozyurt Mahallesinde Muhtarlık yapan Mehmet Güler, Korona virüs salgınından dolayı mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maaşını bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Nazilli'nin Bozyurt Mahallesinde Muhtarlık yapan Mehmet Güler, Korona virüs salgınından dolayı mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maaşını bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.


Bozyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Güler, bir aylık maaşını, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından dolayı mağdur olan vatandaşlar için harcama kararı aldığını açıkladı.


Kendisini insanlara hizmet etmeye adadığını belirten Muhtar Güler, "Dünyada ve Türkiye'de Korona virüs salgınından dolayı halkımız oldukça zor zamanlar geçiriyor. Bu şartlarda geçimini sağlamakta güçlük çeken vatandaşlarımızı tespit ederek bir aylık muhtarlık maaşımı onlar için harcamaya karar verdim. İnşallah bu salgından kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.


Güler, "Buradan halkımıza sesleniyorum. Evde kal Bozyurt'um, evde kal Türkiye'm" diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'evde kal' kampanyasına da destek verdi.

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