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Orta Mahalle'de 'doğal gaz' heyecanı

Aydın’da özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu ve en kalabalık mahallelerinden biri olan Orta Mahalle’ye doğal gaz müjdesi geldi.

Aydın'da özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu ve en kalabalık mahallelerinden biri olan Orta Mahalle'ye doğal gaz müjdesi geldi. Çalışmalar bayramdan sonra başlayacak.


Aydın'ın bazı ilçelerine ve mahallelerinde kullanılan doğal gaz Orta Mahalle'ye de geliyor. Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Orta Mahalle'de Muhtar Nuri Fırtına doğal gaz için girişimlerde bulundu. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında Fırtına mahalle halkına müjdeli haberi verdi. Haziran ayı içerisinde doğal gaz yer altı kazı çalışmalarının başlayacağını belirten Muhtar Fırtına, "Doğal gaz ne zamandır beklediğimiz bir konuydu. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Mahalle halkına bayram hediyesi oldu. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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