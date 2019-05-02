Orta refüje çarpan pikap yolun ortasına devrildi: 1 yaralı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Efeler ilçesinde, başka bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen pikabın orta refüje çarpıp yolun ortasına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Efeler Eski Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler'den İncirliova istikametine seyir halinde olan Osman E. yönetimindeki 09 HB 667 plakalı pikap, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan araç, daha sonra yolun ortasına yan devrildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü çevredekiler tarafından çıkartılarak, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri de başka bir kazanın meydana gelmemesi için pikaptan dökülen yağları temizledi. Kazada, devrilen araca yoldan geçen bir başka aracın çarpmamış olası bir faciayı önledi.