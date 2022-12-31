Ortaklar Genç Ofis kartpostal geleneğini sürdürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te gerçekleşen akıl ve zeka oyunları eğitimine gelen ilkokul öğrencileri, Hatay ilinde faaliyet gösteren Antakya Gençlik Merkezi'ndeki resim eğitimine katılan yaşıtlarına yeni yıl tebrik mesajlarını kartpostallara yazdı.

Hayatlarıında ilk kez yeni yıl tebrik kartı yazan Ortaklar Genç Ofis üyesi 12 genç, teknolojiyle unutulmaya yüz tutan kartpostalları yazarlarken mutlulukları yüz ifadelerine yansıdı.

Yazılan kartpostalları Ortaklar Genç Ofis'te görevli gençlik lideri tarafından Ortaklar Postane merkezine gelerek gönderimini sağladı.