Ortaklar OSB'den Kahramanmaraş'a yardım eli

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda, ısınma ve giysi yardımı tırı, dualarla yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın'da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Bu çerçevede harekete geçen Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı da, yardım kampanyası başlattı. OSB'de faaliyet gösteren tüm işletmelerin katılımıyla, yardımlar kısa sürede toplandı. Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren işletme sahipleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için battaniye, gıda ve ısınma yardımları yaparken, hazırlanan tır ise dualarla afet bölgesine doğru yola çıktı.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu; “Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için gün birlik ve beraberlik günüdür. Yardım kampanyamıza eksiksiz katılan tüm işletme sahibi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede bir tır yardımı yola çıkardık. Milletimizin yaralarını sarmaya bir nebze de olsa faydalı olabilirsek ne mutlu bize” dedi.