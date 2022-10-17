Ortaklar'da PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde; Ortaklar Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden V.K. ve S.K. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Şahısların ev aramalarında; 1 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet bong uyuşturucu içme aparatı, 3 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. V.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, S.K. isimli şahıs için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.