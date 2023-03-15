Ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri'nde yarışacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Efeler Fen Bilimleri Oyunları yarışmasıyla ortaokul öğrencileri, hem takım çalışmasını öğrenecek, hem de bilimsel düşünmeyi öğrenecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Efeler Fen Bilimleri Oyunları yarışması ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. 19 Mart tarihinde Fen Lisesi'nde düzenlenecek olan yarışma öncesinde danışman öğretmenler ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, ortaokul öğrencilerinin oyun şeklinde gerçekleştirilecek olan yarışmalarla eğlenerek gelişim göstereceklerini belirtti. Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan yarışmaya ilçe genelinde 42 okul katılacak. Öğrencilerin bilimsel düşünme yönlerinin geliştirilmesi amacıyla yarışmanın düzenlendiğini ifade eden Müdür Özcan, yarışmanın ilk yılını Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Aziz Sancar'a ithaf ettiklerini açıkladı.

“Çocuklarımız bilimsel düşünmeyi öğrenecek”

Fen Bilimleri okuryazarlığının ve bilimsel düşünme farkındalığının oluşturulması amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirten Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Efeler'de Ortaokullar Arası Fen Oyunları düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz LGS sınavına hazırlanırken Fen oyunları ile bilgilerini daha da ileriye taşıyabileceklerdir. Fen oyunları ile çocuklarımızda bilimsel düşüncenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Oyunlara hazırlanma aşamasında öğrencilerimiz öğrendikleri bilgilerin uygulanmasının bir çok yolu olduğunu anlayacak ve bir problemi çözemediği zaman bunun başka yolları olabileceği fikrini kafasında canlandıracaktır. Sonuç olarak çözemedikleri sorunlarda umutsuzluk yerine yeni çözüm yollarının her zaman olduğu fikrine ulaşacaklardır. Bu bilgiler ışığında bizler de öğrencilerimizin Fen bilimleri okuryazarlığını ve bilimsel düşünme farkındalıklarını ortaya çıkarabilmek için düzenlediğimiz yarışmamızın ilk yılını hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalarından dolayı 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen bilim insanımız Aziz Sancar'a ithafen Aziz Sancar Yılı olarak ilan ettik. Her yıl bir bilim adamına ithaf ederek Fen Oyunları'nı geleneksel hale getirmek istiyoruz. İlki bu yıl gerçekleştirilecek olan yarışmayı 19 Mart Pazar günü saat 10.00'da Aydın Fen Lisesi'nde gerçekleştireceğiz” dedi.

“Sorular dikkatlice hazırlandı”

Geleceğin bilim insanlarını ön plana çıkarmak istediklerini belirten Fen Bilimleri Öğretmeni Dündar Kocabağ, yarışma hakkında yaptığı açıklamalarda “Sınavda 20 tane LGS denginde sorularımız var. Sorular Fen Oyunları'na özel hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Sorularımız ilçemizde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanmış olup soru seçimi yapılırken çok hassas davranılmış ve öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini ortaya çıkarabilecek türde sorular olmasına özen gösterilmiştir. Bu yıl ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden ötürü sadece birinci dönem konularından sorularımız hazırlanmıştır. Sınavda okullarını temsilen katılan 3 öğrencinin aldığı puanların aritmetik ortalaması okul puanı olarak hesap edilecektir. Okul puanlarının eşliğinde ise öğrencilerimizin sınav kağıtlarını teslim ettikleri süreler dikkate alınacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yarışma sonunda ilk üçe giren okullar ödüllendirilecek ve dereceye giren okullara astronot yıldız projektörü, dijital ışık mikroskobu ve cep teleskobu ödülü verilecek.