Ortaokul öğrencileri köy okuluna 2 bin kitaplık kütüphane kazandırdı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ile Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri el ele vererek Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokuluna fiziki yapısını kendileri güzelleştirdikleri 2 bin kitaplı bir kütüphane kazandırdı.

Öğrencilerin yanı sıra Şehit Kütüphaneleri Gönüllüleri de kitap katkısında bulunurken Karacasu İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı "Tam Anlamıyla Kardeşiz" projesi kapsamında birçok sosyal faaliyete imza atıldı.

97 öğrenci 13 öğretmenin yer aldığı, “Yardıma ihtiyacın varken de yardım et” sloganı ile yürütülen “Tam Anlamıyla Kardeşiz” projesinde Karacasu İmam Hatip Ortaokulunda okuyan öğrenciler öğretmenleri ile el ele vererek köy okulunun atıl boş sınıfını duvar resimleri, laminantı, binlerce kitap ve oyuncakları ile şehir merkezlerindekileri aratmayan bir modern bir kütüphane haline getirdi. Ayrıca Karacasu İmam Hatip Ortaokulunun bu proje ile Mart ayında Türkiye genelinde düzenlenen Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor” yarışmasına katılım sağlayacağı aktarıldı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 535 nüfusa sahip mahallede bulunan 26 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim aldığı Şehit Mehmet Aykan İlkokuluna yine şehidin adının verildiği 2 bin kitaba sahip kütüphane kazandırıldı. İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Kitap Kumbarası ile öğrenciler tarafından ve Şehit Kütüphaneleri Gönüllülerinin de desteği ile toplanan kitaplar, Karacaören'deki okulda bir araya getirildi. Öğrenciler öğretmenleri ile kütüphane duvarlarına resimler çizip buraya bambaşka bir görünüm kazandırdı. Kütüphanede yer minderi oluşturma çalışmaları, masa sandalyelerin monte edilmesi yine öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Hayırseverlerin de desteği ile kütüphaneye laminant parke döşendi. İlkokul öğrencileri kütüphaneden en iyi şekilde yararlandıklarını ifade ederken ortaokul öğrencileri de projenin kendilerine kattığı faydaları dile getirdi. Ayrıca kütüphaneden mahalle halkının da faydalanabileceği ifade edildi.

Proje kapsamında ayrıca İngilizce öğretmeni tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı İngilizce dersi verildi. Faaliyetlerin Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Yıldız eşliğinde Beden Eğitimi dersi, Fen Bilgisi Öğretmeni ve öğrenciler eşliğinde Küçük Mucitler etkinliği, Bilgisayar Öğretmeni tarafından okuldaki bilgisayarların bakımlarının yapılması, “Her öğrencinin bir hayalini gerçekleştir” etkinliği, Türkçe Öğretmenlerinin koordinesinde gölge oyunu, öğrencilerin sinema ve tiyatroya götürülmesi, Müzik Öğretmeni eşliğinde müzik programı ile devam edeceği kaydedildi.