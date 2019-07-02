Osman amca gençlere taş çıkartıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 66 yaşındaki iki çocuk babası Osman Güzel, sıcak havaya rağmen çalışma azmi ile gençlere örnek oluyor.

Koçarlı ilçesinin Güdüşlü Mahallesi'nde yaşayan Osman Güzel ilerlemiş yaşına rağmen, çalışma azminden bir şey kaybetmediğini kavurucu sıcaklarda bile tarlasında çalışarak gösteriyor. Bir süre önce her iki dizinden de sıvı azalması sonucu ameliyat olan Güzel, evde geçen istiharat döneminden sonra kendini tekrar işe vererek, 5,5 dönümlük pamuk tarlasında çalışarak vaktini geçiriyor.

Aydın'da yaz mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte artan sıcaklık değerlerine aldırış etmeyen Osman amca, “Emekli olmama rağmen çalışmayı bırakmadım. Çalışmazsak ölürüz, onun için ölünceye kadar çalışacağız. Bahçeler, tarlalar benim ikinci evim gibi. Buraya geldiğim zaman, bahçeyle meşgul olduğum zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Yaşımız olmuş 66, artık bir ayağımız çukurda ama çalışmayı bırakmamalıyız. Şimdiki gençler ‘bir daha mı geleceğiz dünyaya' deyip işin kolayına kaçıyorlar. Benim 1300 lira emekli maaşım var, bir yere kadar yetiyor, yetmeyen kısmını da tarlamızda çalışıp kazanmaya çalışıyoruz. Allah sıhhat verdikten sonra çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Pamuk tarlasına gözü gibi bakan Osman Amca, domuzlarla başlarının dertte olduğunu, pamuk ve mısır tarlalarına zarar verdiğini, hiç olmazsa haftada bir iki gün domuz avı düzenlenirse bu zararın önüne geçileceğini belirterek, yetkililerden de yardım istedi.