'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otel 5 yıldızlı, bacasından çıkan duman içler acısı

Türkiye’de turizmin ilk başlangıç noktası olarak bilinen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasından çevreye yayılan duman görenleri hayrete düşürüyor.

Türkiye'de turizmin ilk başlangıç noktası olarak bilinen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasından çevreye yayılan duman görenleri hayrete düşürüyor. Tanıtımlarını yaparken sürekli çevreden ve çevrenin öneminden söz eden işletmelerin çevreye karşı duyarsızlıkları ise görenleri şaşırtıyor.


Kuşadası'nda bulunan ve dünyanın sayılı turizm firmaları arasında yer alan bir otelin bacasından gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseliyor. Hiçbir yetkilinin dikkatini çekmeyen bu durumla ilgili yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken, koskoca otelin çevreye zarar veren eylemi birçok yatırımı çevreye zarar vereceği gerekçesi ile durdurmak için eylem yapan çevrecilerin de dikkatini çekmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.