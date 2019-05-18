Otelde yangın paniği

Aydın'da sabaha karşı bir otelin bodrum katından yükselen dumanlar korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken otel olası bir zehirlenme olayına karşı tahliye edildi.

Olay saat 04:15 sıralarında Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bodrum katından dumanların yükseldiğini fark eden otel görevlileri ve sahura kalkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede otele gelen itfaiye ekipleri gaz maskeleri ile otelin bodrum katına inip yangına müdahale etti. Yangının makine dairesinden çıktığı belirlenirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye ekiplerince kazan dairesinde oluşan yoğun duman tahliye edildikten sonra ekipler normale döndü.