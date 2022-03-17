Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Didim Çamlık Mahallesi Aytepe caddesinde faaliyet gösteren bir otelde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada otelde 1 adet hidrofor pompası, 10 adet küresel vana kollektörü, 100 metre antiğron kablo ve muhtelif eşyaların çalındığı tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmada şüpheli F.B göz altına alındı. Göz altına alınan F.B emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.