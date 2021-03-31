Otizm Destek Merkezi'nde öğretmen eğitimleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin otizmle ilgili en köklü kurumlarından olan Tohum Otizm Vakfı ile ortak çalışma yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni açılan Otizm Destek Merkezi'nde görev alacak olan öğretmenlerin Tohum Otizm Vakfı'nın uzman eğitmenleri tarafından atölye çalışmaları ile başlayan hizmet içi eğitimleri devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 0-12 yaş aralığındaki çocukların eğitim alacağı Otizm Destek Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor. 6 bireysel eğitim sınıfı, 1 spor salonu, 1 duyu terapi odası ve 1 konuşma terapisi odası yer alan merkezde çocuklara eğitim verecek olan eğitmenlerin atölye çalışmaları ve eğitimleri sürüyor. Tohum Otizm Vakfı eğitimcileriyle planlanan program doğrultusunda 0-12 yaş aralığındaki otizmli çocukların bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimleri ve etkileşim temelli hareket etkinlikleri bireysel özel eğitimler ile desteklenecek.

Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu doğrultuda açtıkları Otizm Destek Merkezi'yle de otizmli çocukların yanlarında yer aldıklarını söyledi. Otizmin eğitimle üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Otizm fark edildiği andan başlanacak eğitim, çocuklarımızın içlerindeki güzellikleri ortaya çıkarmak için olmazsa olmazdır. Otizm uzun ve masraflı aynı zamanda da bilinçli bir eğitimi gerektiriyor. Bu sebeple Otizm Merkezimizde sadece çocuklarımıza değil ailelerine de eğitimler vereceğiz. Asıl ve en önemli amacımız, toplumumuzun da otizmin konusunda bilinçlenmesi" şeklinde konuştu.